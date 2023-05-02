Зеленський провів нараду зі Шмигалем та зібрав військовий кабінет

У вівторок, 2 травня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та зібрав військовий кабінет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook.
"Короткий звіт про сьогоднішній день. Перше - військовий кабінет. Це особлива робота з ключовими командувачами й тими, хто забезпечує оборону. Зрозуміло, що це закрита робота, її деталі не оприлюднюються", - йдеться у заяві.
За словами Зеленського, так само як і засідання Ставки, військовий кабінет теж працює регулярно для синхронізації наших найбільш важливих оборонних та активних дій.
Також президент провів нараду з главою уряду Шмигалем. Він пояснив, що наразі готуються концептуальні безпекові рішення для розвитку України, нашої інфраструктури як зараз, так і після війни. Також країна готується до запланованих міжнародних зустрічей щодо відбудови України та відповідних переговорів із партнерами.
"Цей травень і наступні місяці будуть доволі активними для України в міжнародній площині. Буде багато переговорної роботи, міжнародні заходи, які посилять нашу оборону. Все опрацьовуємо. Провів сьогодні кілька нарад щодо запланованого на цей тиждень і на найближчий час", - сказав президент.
Президент протягом дня зустрівся з делегацією парламенту Португалії на чолі з головою парламенту та провів розмову з головою Африканського Союзу, Президентом Коморських Островів Азалі Ассумані.
Раніше Зеленський сказав, що Україна готує великий пакет санкцій проти Росії. Рішення щодо цього будуть ухвалені вже незабаром.
Нещодавно Зеленський сказав, що новий план дій щодо подальших санкцій проти Росії, який розробила група Макфола-Єрмака, отримають усі ключові лідери світу.
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