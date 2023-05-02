Зеленський провів нараду зі Шмигалем та зібрав військовий кабінет

"Короткий звіт про сьогоднішній день. Перше - військовий кабінет. Це особлива робота з ключовими командувачами й тими, хто забезпечує оборону. Зрозуміло, що це закрита робота, її деталі не оприлюднюються", - йдеться у заяві.

За словами Зеленського, так само як і засідання Ставки, військовий кабінет теж працює регулярно для синхронізації наших найбільш важливих оборонних та активних дій.

Також президент провів нараду з главою уряду Шмигалем. Він пояснив, що наразі готуються концептуальні безпекові рішення для розвитку України, нашої інфраструктури як зараз, так і після війни. Також країна готується до запланованих міжнародних зустрічей щодо відбудови України та відповідних переговорів із партнерами.

"Цей травень і наступні місяці будуть доволі активними для України в міжнародній площині. Буде багато переговорної роботи, міжнародні заходи, які посилять нашу оборону. Все опрацьовуємо. Провів сьогодні кілька нарад щодо запланованого на цей тиждень і на найближчий час", - сказав президент.

Президент протягом дня зустрівся з делегацією парламенту Португалії на чолі з головою парламенту та провів розмову з головою Африканського Союзу, Президентом Коморських Островів Азалі Ассумані.