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Зеленский провел совещание по противодействию подделке ПЦР-тестов и COVID-сертификатов

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам противодействия пандемии COVID-19. Кабинет министров должен предложить комплексы мер по борьбе с фиктивными COVID-сертификатами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу официального интернет-представительства президента Украины.

В ближайшее время Кабинет Министров Украины должен предложить комплексы мер для борьбы с фиктивным тестированием и сертификацией о вакцинации против коронавируса.

В частности, как отмечает пресс-служба, министрам необходимо рассмотреть возможности усиление контроля за выполнением всех обязаностей украинцами и иностранцами, которые пересекают границу Украины.

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Владимир ЗеленскийКабинет Министров Украины