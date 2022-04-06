Зеленский провел совещание с членами правительства относительно состояния выполнения государственного бюджета

По словам премьер-министр Дениса Шмыгаля, в первом квартале госбюджет удалось выполнить на 110%. Сообщается, что этому способствовали результаты первых двух месяцев текущего года и авансовые налоговые поступления.

Однако, во втором квартале вследствие военного вторжения России прогнозируется существенное недовыполнение государственного бюджета Украины.

На совещании были обсуждены источники наполнения государственной казны. В частности, это донорская помощь, специальные права заимствования от МВФ и тому подобное.

Сообщается, что при неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая. Участники встречи отметили, что необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики.

Кроме того, президент дал поручение формализовать прекращение товарооборота Украины с Россией. Отмечается, что фактически импортные и экспортные операции с государством-агрессором полностью остановились с началом войны.