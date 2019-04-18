Зеленский против запрета на аборты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает идею запрета на аборты. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, решение об аборте человек должен принимать сам.

"Я считаю, что аборт человек выбирает сам, пожалуйста. Я считаю, что запрещать нельзя", - сказал он.

Напомним, около 2 тыс. человек, в основном женщин, провели в Варшаве (Польша) акцию протеста против ужесточения закона об абортах. Польский парламент в среду, 10 января, направил на рассмотрение в специальную парламентскую комиссию законопроект, согласно которому даже неправильное формирование плода более не будет являться условием для разрешения на аборт.

В то же время большинство депутатов Сейма, включая порядка 30 политиков из числа либеральной оппозиции, проголосовали против либерализации законов об абортах.

Добавим, ранее президент США Дональд Трамп предложил запретить аборты на поздних сроках беременности. В частности, Трамп призвал Конгресс принять закон о запрете абортов на поздних сроках беременности, сославшись на разногласия по данному вопросу в штатах Нью-Йорк и Вирджиния. Эта тема уже долгое время вызывает споры в американской политике.