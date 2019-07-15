Зеленский прокомментировал ДТП с кортежем президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дорожно-транспортное происшествие, которое произошло с президентским кортежем в Запорожской области, недопустимо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Facebook.

Также президент заявил, что если виновники ДТП нарушили правила ПДД, они будут привлечены к ответственности.

"Что касается ДТП в Запорожской области - это недопустимо. Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живы", - заявил Зеленский.

Кроме того, глава государства объяснил как передвигается президентский кортеж дорогами Украины.

"Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другие... Президент - такой же участник движения, как и все", - отметил глава государства.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, произошло ДТП с участием автомобилей из кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления госохраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в аварию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в марте 2018 года в Киеве полицейский автомобиль из кортежа, который сопровождал лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил пешехода. Авария произошла в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская.