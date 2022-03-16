Зеленский призвал США усилить санкции против РФ и закрыть порты для российских товаров

"Правда в том, что в самые темные времена для нашей страны, для всей Европы я призываю сделать вас еще больше. Необходимы новые санкции, новый пакет, это необходимо делать. Пока российская военная машина не остановится. Необходимы ограничения против всех, кто поддерживает режим. Мы предлагаем немедленно ввести санкции против всех российских политиков, которые не рвут связи с теми, кто отвечает за агрессию против Украины… Если в ваших округах есть компании, которые финансируют российскую военную машину, я прошу оказать давление, чтобы Россия не получила ни одного цента… Все американские порты должны быть закрыты для российских товаров", - заявил Зеленский.