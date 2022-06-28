Зеленский призвал Совбез ООН признать терактом удар по Кременчугу

"Я предлагаю, чтобы было заявление, чтобы было решение, что это террористический акт. И чтоб это можно было расследовать. Чтобы проверили, что это действительно была атака с территории России", - заявил президент.

Он подчеркнул, что в случае, если организация действовала бы подобным образом, то ее признают террористической.

"Такие организации становятся врагами человечества и такие действия наказываются. А если это осуществляет государство, то оно тоже не может оставаться безнаказанным. Это ежедневные террористические акты, совершаемые без выходных", - отметил Зеленский.