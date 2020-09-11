ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский призвал Польшу восстановить могилу УПА

Киев, Пятница 11 сентября 2020 15:26
Зеленский призвал Польшу восстановить могилу УПА
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с лидером Польши Анджеем Дудой поднял вопрос исторической памяти. Зеленский призвал польскую сторону восстановить легальную могилу воинов Украинской повстанческой армии (УПА) возле села Верхраты.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Также, глава украинского государства затронул вопрос внесения могилы воинов УПА на горе Монастырь в польский реестр воинских захоронений.

Со своей стороны Дуда выразил надежду, что этот вопрос удастся решить до следующей встрече президентов Украины и Польши.

Зеленский призвал Польшу восстановить могилу УПА

Фото: разрушенная могила воинов УПА (ipress.ua)

Отметим, на горе Монастырь возле села Верхраты находится могила воинов УПА, которые погибли в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года.

Напомним, в январе 2020 года в Польше неизвестные уничтожили табличку с могилы воинов УПА на горе Монастырь. Она уже была разбита в 2015 году, но ее восстановили.

В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на акт вандализма на могиле воинов УПА возле села Верхраты, назвав его провокацией для подрыва добрососедских отношений.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийПольшаУПААнджей Дуда
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь