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Зеленський привітав Ердогана, а з Рютте обговорив авіаційну коаліцію: деталі телефонних розмов

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Україна, Понеділок 29 травня 2023 22:29
Зеленський привітав Ердогана, а з Рютте обговорив авіаційну коаліцію: деталі телефонних розмов Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови у понеділок, 29 травня. Він поговорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

За його словами, з Рютте було обговорено авіаційну коаліцію та подякував за підтримку Нідерландів. Також Зеленський розповів йому про російські удари по території України.

"Обговорили нашу оборонну взаємодію – нашу нову авіаційну коаліцію, коаліцію сучасних винищувачів, яку створюємо. І створимо! Звичайно, обговорили й посилення нашої ППО", - розповів Зеленський.

Окрім цього він поговорив із президентом Туреччини Ердоганом та привітав його з перемогою на виборах.

"Впевнений, що наша подальша співпраця - України й Туреччини - на всіх рівнях зможе дати ще більше користі нашим людям та міжнародній стабільності.
Безпека нашого регіону та всієї Європи, світова продовольча безпека, захист фундаментальних норм міжнародного права - це те, що ми робили, робимо й будемо робити разом", - заявив Зеленський.

Президентські вибори в Туреччині

У першому турі президентських виборів, який відбувся 14 травня, жоден з кандидатів не зміг набрати понад 50% голосів, тому сьогодні провели другий тур. У ньому Реджеп Таїп Ердоган здобув перемогу і знову став президентом Туреччини

Раніше, Володимир Зеленський привітав Ердогана із перемогою на виборах президента Туреччини і зазначив, що Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо обох країн.

Авіаційна коаліція

Під час саміту G7, президент США Джо Байден заявив, що підтримує навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. До цього низка країн заявили про готовність приєднатись до ініціативи. Дану ініціативу очолюють Нідерланди та Данія за підтримки Великобританії та Бельгії.

Також Нідерланди тим часом можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16.

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Володимир Зеленський Реджеп Тайіп Ердоган
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