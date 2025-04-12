Зеленський присвоїв звання Героя пілоту Павлу Іванову: він загинув в бою на F-16

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” ІВАНОВУ Павлу Івановичу - майору (посмертно)", - йдеться в указі президента.

Зеленський постановив посмертно присвоїти звання "Героя України" майору Іванову за його особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету.

Як повідомили в Офісі президента, наказом КПС від 12.04.2025 №278 капітану Іванову Павлу Івановичу було присвоєно чергове військове звання "майор".

Загибель Павла Іванова

Сьогодні, 12 квітня, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час виконання бойового завдання загинув 26-річний український пілот Павло Іванов.

Іванов був льотчиком на винищувачі F-16.

Повітряні сили ЗСУ не уточнили, де саме та за яких обставин сталася трагедія. Поки відомо, що пілот загинув 12 квітня, боронячи Україну від окупантів. Обставини встановлює міжвідомча комісія, яка вже почала роботу.

Зауважимо, що раніше український президент вже відреагував на загибель українського льотчика F-16 Павла Іванова.

Глава держави пообіцяв "сильну" відповідь. Детальніше про заяву Зеленського, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, минулого літа під час відбиття російської атаки загинув досвідчений український льотчик Олексій Месь ("Мунфіш").

Пілот відбивав ворожу атаку на винищувачі F-16, але літак зазнав аварії. Детальніше про трагедію - у матеріалі РБК-Україна.

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