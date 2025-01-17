Зеленський присвоїв Героя України бійцю, який загинув у рукопашному бою з ворогом

"Останній бій Дмитра, бій у Донецькій області, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість. Передав "Золоту Зірку" Героя України мамі нашого воїна", - написав президент.

Дмитро Масловський

Дмитро Масловський був воїном 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ. Народився 7 листопада 1994-го в Любашівській громаді Одеської області.

Нещодавно мережею поширилось відео, що було зроблено на місці бою. На ньому Дмитро вступив у рукопашний бій з ворожим штурмовиком. Воїн кинув гранату через вікно приватного будинку, але після того, як спроби вибити окупанта не увінчались успіхом - вирвав у росіянина автомат та перейшов до рукопашного бою.

Під час бою ворогу вдалося перехопити ніж, яким він завдав Дмитру поранення. Наприкінці український боєць звернувся до супротивника, подякувавши йому за бій та прощаючись.

"Дай я помру. Іди, будь ласка, я хочу піти сам. Дякую тобі, ти був найкращим бійцем у світі. Прощай", - сказав Дмитро.