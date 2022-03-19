Зеленский присвоил звание Героя Украины двум командирам, которые защищают Мариуполь

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем украинцам, которые защищают нашу страну. При этом глава государства присвоил звание Героя Украины двум командирам за защиту Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя, нашего героического города, переживающего наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины", - отметил глава государства.

Напомним, Зеленский рассказал о срывах гуманитарных коридоров и эвакуации мариупольцев.

Мы также писали о том, что оккупанты распространяют фейк, чтобы срывать эвакуации из Мариуполя в Запорожье.

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