Зеленский о принудительной вакцинации: есть обязанность не вредить здоровью других

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, обязательная вакцинация в случае вспышек вирусных инфекций прописана в украинском законодательстве. Так он ответил на электронную петицию с просьбой не допустить принудительного тестирования и вакцинаций.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Президент отметил, что основы законодательства Украины о здравоохранении включают обязанность людей не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но не вредить здоровью других, а также проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки.

"Для предотвращения распространения других инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространение ими инфекционных болезней", - говорится в ответе на петицию.

Кроме того, Зеленский указал, что Всемирная организация здравоохранения считает отказ от вакцинации одной из глобальных угроз человечеству.

"В 2019 году Всемирная организация здравоохранения впервые внесла в ежегодный список глобальных угроз человечеству отказ от вакцинации. В 2020 году мир столкнулся с очередной глобальной угрозой - вспышкой коронавируса COVID-19, предотвращение распространения которого в настоящее время остается приоритетом для всего мира", - отметил он.

Автор петиции, Сергей Гула, призвал главу государства не допустить нарушения законодательства через принудительное тестирование и вакцинацию.

"Действующее законодательство предусматривает исключительно согласие пациента на любое медицинское вмешательство. А потому просим не допустить возможности принудительного тестирования или вакцинации граждан Украины, несмотря на те или иные карантинные мероприятия, обеспечив их естественное право на личную неприкосновенность и уважение достоинства личности", - говорится в петиции.

Напомним, ранее Зеленский распорядился усилить переговоры о покупке вакцины от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что сейчас в мире разрабатывается более 130 потенциальных вакцин против коронавируса.