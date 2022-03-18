Зеленский предложил гарантировать 100% вкладов граждан во всех украинских банках

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести гарантирование 100% вкладов граждан во всех украинских банках. Это задача для Национального банка Украины, народных депутатов и чиновников.

"Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках. 100%. Не часть, как сейчас, как всегда, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Поэтому жду конкретики, проекта решения", - сказал Зеленский и выразил надежду, что Верховная рада поддержит такую инициативу, "потому что это нужно украинцам".

Как отметил президент, это особая задача для Национального банка Украины, народных депутатов и чиновников.