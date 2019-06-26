Зеленский потребовал расследовать случаи самоубийства военных

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал провести расследование случаев самоубийств военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Как сообщается, президент встретился с семьями военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, которые в разные годы погибли при подозрительных обстоятельствах и которых следственные органы признали самоубийцами.

Родственники погибших отмечали, что смерть их родных пытаются выдать за самоубийство несмотря на то, что в некоторых случаях на телах были обнаружены следы избиения, огнестрельных ранений. Также в отдельных делах есть свидетели убийства и даже известны имена тех, кто его совершил.

Владимир Зеленский взял вопрос под личный контроль и дал соответствующее поручение заместителю руководителя Офиса президента Украины Руслану Рябошапке.

"Я буду требовать от ГБР, Национальной полиции, органов прокуратуры и других правоохранительных органов максимально оперативно и объективно расследовать гибель каждого воина", - заявил Зеленский.

По данным официальной статистики ЕРДР по состоянию на 1 апреля 2018 года за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство.

Кроме того, в Министерстве обороны Украины заявили, что 30% суицидов в армии происходит в АТО.