Зеленський посмертно нагородив двох підлітків, яких у Бердянську вбили окупанти: деталі

Президент України Володимир Зеленський 19 липня посмертно нагородив Орденом свободи 16-річних Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. Обидва підлітки були вбиті російськими окупантами у тимчасово окупованому Бердянську 23 червня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента України.
Відповідний указ президента України за №500/2025 опубліковано на сайті. Зазначається, що Оганнісяна та Ханганова нагороджено "за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави".
В Офісі президента нагадали, що Оганнісян та Ханганов після окупації Бердянську російськими військами не приховували своєї проукраїнської позиції. Через це підлітки та їхні родичі зазнавали тиску з боку окупантів.
Оганнісяна викрали з дому, катували електрошоком та імітували розстріл. Ханганова намагалися заарештувати, допитували, планували сфабрикувати справу проти нього.
"Окупанти вбили їх 23 червня 2023 року. Після цього в мережу потрапило відео з останніми словами хлопців: "Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні! Героям слава!". Після двох років із моменту вбивства окупанти так і не віддали тіла вбитих Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова рідним", - зазначили у повідомленні.
Тигран Оганнісян та Микита Ханганов загинули у тимчасово окупованому Бердянську 23 червня 2023 року внаслідок бою з російськими окупантами. Спочатку окупанти та один з колаборантів, Іван Рогов, заявили про "ліквідацію двох терористів". Пізніше стало відомо, що одним з "ліквідованих" був Оганнісян.
Відомо, що підлітки не здалися без бою. Вони встигли знищити поліцейського-колаборанта та одного з російських окупантів перед загибеллю. Окупанти навіть не намагалися взяти хлопців у полон, а просто застрелили їх під час штурму. 25 червня 2025 року це підтвердив омбудсмен Дмитро Лубінець.
До цього Оганнісяна та Ханганова переслідували окупанти. Вони планували сфабрикувати проти них "кримінальну справу" та "засудити" до 20 років за ґратами нібито за тероризм. Долею підлітків зацікавилися навіть у Європейському парламенті: там висунули росіянам вимогу дати Оганнісяну та Ханганову виїхати на підконтрольну Україні територію.
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