Зеленський посмертно нагородив двох підлітків, яких у Бердянську вбили окупанти: деталі

Президент України Володимир Зеленський 19 липня посмертно нагородив Орденом свободи 16-річних Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. Обидва підлітки були вбиті російськими окупантами у тимчасово окупованому Бердянську 23 червня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента України.

Відповідний указ президента України за №500/2025 опубліковано на сайті. Зазначається, що Оганнісяна та Ханганова нагороджено "за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави".

В Офісі президента нагадали, що Оганнісян та Ханганов після окупації Бердянську російськими військами не приховували своєї проукраїнської позиції. Через це підлітки та їхні родичі зазнавали тиску з боку окупантів.

Оганнісяна викрали з дому, катували електрошоком та імітували розстріл. Ханганова намагалися заарештувати, допитували, планували сфабрикувати справу проти нього.

"Окупанти вбили їх 23 червня 2023 року. Після цього в мережу потрапило відео з останніми словами хлопців: "Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні! Героям слава!". Після двох років із моменту вбивства окупанти так і не віддали тіла вбитих Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова рідним", - зазначили у повідомленні.