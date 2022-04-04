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Зеленский посетил Бучу, где произошли массовые убийства мирных жителей

Фото: Владимир Зеленский (bbc.com)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу Киевской области, где ознакомился с последствиями преступлений российских оккупантов. Он также пообщался с местными жителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу ВВС.

Глава государства осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и побеседовал с жителями, которые остались в городе. Также Зеленский заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.

Напомним, 2 апреля украинские военные и правоохранители начали зачистку города Буча, который ранее оккупировали российские военные.

Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что из освобожденных от российских захватчиков районов Киевской области вывезли тела 410 гражданских.

Владимир Зеленский прокомментировал массовые убийства гражданских в Буче и призвал Запад усилить санкции против России.

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Владимир ЗеленскийБучаВойна России против Украины