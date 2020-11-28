Зеленский поручил выделить деньги на достройку музея Голодомора

Фото: Владимир Зеленский и Елена Зеленская (president.gov.ua)

Кабмин примет решение уже 30 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров выделить средства на достройку комплекса Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве. Средства будут выделены уже 30 ноября.

Об этом сообщает президентская пресс-служба.

"Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важен для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен", - сказал Зеленский.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, 30 ноября Кабинет министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

По данным пресс-службы, Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине. Утром они прибыли к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве. После этого они прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 гг. Участники траурной церемонии прошли к скульптуре "Горькая память детства", возле которой установили символические композиции с зерном, и поклонились памяти погибших. Церемония завершилась минутой молчания.

Напомним, в Украине сегодня, 28 ноября, отмечают День памяти жертв голодоморов. В 16:00 проходит минута молчания, после чего по всей Украине начинается акция "Зажги свечу". Памятная дата ежегодно приходится на четвертую субботу ноября.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в ноябре 2019 года 82% граждан считали, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа. Отрицают Голодомор-геноцид - 11% граждан, колеблются - 7% респондентов.