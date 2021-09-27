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Зеленский поручил вакцинировать 70% госслужащих за две недели

Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерствам и центральным органам власти вакцинировать от коронавируса 70% их работников. Полную иммунизацию должны завершить за две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"За две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих сотрудников. Желательно, чтобы было вакцинировано двумя дозами 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти", - говорится в сообщении

Кроме того, указано, что в Министерстве обороны прививки двумя дозами вакцины уже получили 84% работников, в Министерстве внутренних дел - 68%.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины планируют отстранять непривитых госслужащих от работы.

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Владимир ЗеленскийКарантинВакцина от коронавируса