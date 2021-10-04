Зеленский поручил увеличить количество мест для больных COVID-19 в проблемных регионах

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству увеличить количество мест для больных коронавирусом в регионах, где наблюдается стремительный рост числа заболевших. По данным Минздрава, такая ситуация наблюдается в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Отмечается, что глава государства провел селекторное совещание по вопросам противодействия пандемии коронавируса с представителями правительства. По данным Минздрава, больше инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Всего в Украине на сегодняшний - 138,5 тысячи активных больных.
Президент поставил правительству задачу обеспечить в ближайшее время увеличение количества койко-мест в регионах, где наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.
Напомним, за минувшие сути в Украине заболел 4821 человек. Больше всего новых случаев выявлено в Харьковской, Черновицкой и Днепропетровской областях.