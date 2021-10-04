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Зеленский поручил увеличить количество мест для больных COVID-19 в проблемных регионах

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству увеличить количество мест для больных коронавирусом в регионах, где наблюдается стремительный рост числа заболевших. По данным Минздрава, такая ситуация наблюдается в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что глава государства провел селекторное совещание по вопросам противодействия пандемии коронавируса с представителями правительства. По данным Минздрава, больше инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Всего в Украине на сегодняшний - 138,5 тысячи активных больных.

Президент поставил правительству задачу обеспечить в ближайшее время увеличение количества койко-мест в регионах, где наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

Напомним, за минувшие сути в Украине заболел 4821 человек. Больше всего новых случаев выявлено в Харьковской, Черновицкой и Днепропетровской областях.

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