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Зеленский поручил создать совместную с ОАЭ группу по вакцинации от COVID

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать совместную с ОАЭ рабочую группу по вопросам вакцинации от COVID. Соответствующее поручение получили Министерства здравоохранения и иностранных дел.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

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Сообщается, что Зеленский провел встречу с руководством управления здравоохранения Дубая. Он отметил, что в Украине - один из самых низких процентов смертности в Европе, но нельзя полностью победить пандемию без вакцины.

"Мы должны получить в этом месяце первые вакцины и начать вакцинацию. Мы заключили первые контракты. И мы хотели бы ускорить сроки вакцинации", - добавил Зеленский.

Он также поинтересовался опытом ОАЭ в хранении, транспортировке и использовании вакцины против COVID-19, а также вопросами производства Эмиратами собственной вакцины и возможной заинтересованностью в сотрудничестве с украинскими компаниями.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский хочет привлечь ОАЭ к строительству гавани для яхт и новейшего отеля в Одессе.

Кроме того, он призвал эмиратские компании инвестировать в Украину. В ходе визита официальные лица обеих стран договорились увеличить торговый оборот между Украиной и ОАЭ.

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