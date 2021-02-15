Зеленский поручил создать совместную с ОАЭ группу по вакцинации от COVID

Сообщается, что Зеленский провел встречу с руководством управления здравоохранения Дубая. Он отметил, что в Украине - один из самых низких процентов смертности в Европе, но нельзя полностью победить пандемию без вакцины.

"Мы должны получить в этом месяце первые вакцины и начать вакцинацию. Мы заключили первые контракты. И мы хотели бы ускорить сроки вакцинации", - добавил Зеленский.

Он также поинтересовался опытом ОАЭ в хранении, транспортировке и использовании вакцины против COVID-19, а также вопросами производства Эмиратами собственной вакцины и возможной заинтересованностью в сотрудничестве с украинскими компаниями.