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Зеленский поручил подготовить доклад по убийству мальчика в Переяслав-Хмельницком

Новости » Политика    02.09.2019 - 13:30
Зеленский поручил подготовить доклад по убийству мальчика в Переяслав-Хмельницком
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский также поручил подготовить доклад о пожаре в Одессе в детском лагере "Виктория"

Президент Владимир Зеленский поручил силовикам подготовить доклад по убийству мальчика в Переяслав-Хмельницком, в котором подозревают полицейских. Об этом он заявил на совещании с участием представителей парламента, Кабмина и правоохранительных органов, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, Зеленский поручил подготовить доклад по пожарам в Одессе в детском лагере "Виктория" и гостинице "Токио-Стар".

"Четвертый приоритет - преступления против несовершеннолетних. Прошу доложить по убийству мальчика в Переяслав-Хмельницком, а также в отношении пожаров в Одессе в детском лагере "Виктория" и недавнем случае в гостинице "Токио-Стар", - заявил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 1 июня 2019 года двое пьяных полицейских в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. Это все происходило недалеко от детской площадки. В результате стрельбы был ранен 5-летний мальчик, который впоследствии скончался.

После этого эти два полицейских были отстранены от должностей и задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Их подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 2, 4 ст. 296 ( "Хулиганство"), п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

После убийства мальчика руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области отстранили от выполнения служебных обязанностей. Однако, позже стало известно, что полиция назначила бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, которого отстранили в связи с убийством ребенка, головой полицейских в составе операции Объединенных сил.

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