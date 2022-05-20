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Зеленский поручил обеспечить учебный процесс студентам с оккупированных территорий

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МОН обеспечить учебный процесс студентам с оккупированных территорий. В том числе, в контрактной форме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

В частности, президент поручил министру образования подготовить такие изменения, которые позволят абитуриентам со всех временно оккупированных территорий поступать в украинские вузы в упрощенном порядке.

"Поручил министру также решить, как обеспечить обучение тех студентов, которые находятся в контрактной форме, но при этом сами с ныне оккупированных территорий. Очевидно, что платить по контракту на обучение в таких условиях очень сложно. Государство должно помочь. Так что ожидаю от министра, от правительства и, если нужно, народных депутатов соответствующих решений", - сообщил Зеленский.

Отметим, ранее РБК-Украина писало, как будет проходить вступительная кампания в Украине.

Также сообщалось, что желающие могут пройти демонстрационный вариант и ознакомиться с будущим тестированием.

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Владимир Зеленский