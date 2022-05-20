Зеленский поручил обеспечить учебный процесс студентам с оккупированных территорий

В частности, президент поручил министру образования подготовить такие изменения, которые позволят абитуриентам со всех временно оккупированных территорий поступать в украинские вузы в упрощенном порядке.

"Поручил министру также решить, как обеспечить обучение тех студентов, которые находятся в контрактной форме, но при этом сами с ныне оккупированных территорий. Очевидно, что платить по контракту на обучение в таких условиях очень сложно. Государство должно помочь. Так что ожидаю от министра, от правительства и, если нужно, народных депутатов соответствующих решений", - сообщил Зеленский.