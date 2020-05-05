Зеленский попросил у ЕБРР поддержки госкомпаний в связи с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти попросил поддержки государственных компаний со стороны ЕБРР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что во время телефонного разговора стороны обсудили ситуацию с распространением пандемии коронавируса.

"Владимир Зеленский отметил, что из-за кризиса, связанную с COVID-19, наши государственные компании нуждаются в дополнительной ликвидности, и выразил надежду на поддержку ЕБРР украинских государственных компаний", - сообщили в ОП.

Также президент предложил ЕБРР рассмотреть пути поддержки действий правительства для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса.

Ранее РБК-Украина писало, что ЕБРР одобрил чрезвычайный "Пакет солидарности" объемом 1 млрд евро, который поможет компаниям в 38 странах операций банка справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что Совет Европейского союза одобрил выделение Украине 1,2 миллиардов евро займа в рамках макрофинансовой помощи для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.