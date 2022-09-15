Зеленский попал в ДТП

По его словам, автомобиль президента столкнулся с легковой машиной.

"Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой", - рассказал Никифоров.

Он отметил, что президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.

Напомним, что в среду, 14 сентября, президент совершил визит в освобожденный от оккупантов Изюм в Харьковской области. Там глава государства принял участие в церемонии поднятия государственного флага.

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