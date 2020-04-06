Зеленский и Помпео обсудили преодоление последствий пандемии коронавируса

Владимир Зеленский поблагодарил Майку Помпео за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора обсудили вопросы противодействия коронавирусу. Об этом сообщает Офис президента.
Сообщается, что Зеленский выразил поддержку Соединенным Штатам в борьбе с пандемией и сочувствие американцам, которые потеряли близких, а также пожелал скорейшего выздоровления больным.
"США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья", - заявил Зеленский.
Он также поблагодарил Помпео за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.
"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов, на борьбу с коронавирусом", - заявил президент.
Были также обсуждены возможности получения Украиной от США кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые Украина планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.
Президент выразил отдельную благодарность США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России.
Зеленский также проинформировал о ситуации на Донбассе и выполнении договоренностей после встречи в нормандском формате, которая состоялась в декабре прошлого года.
Напомним, для преодоления распространения коронавируса, Соединенные Штаты предоставили Украине медицинскую и гуманитарную помощь, стоимостью в 1,2 миллиона долларов.
Кроме того, Европейский союз выделит Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом. Евросоюз приветствует предупредительные меры, предпринимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19.