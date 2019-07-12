Зеленский помиловал переданного Украине политзаключенного Литвинова

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Литвинов отбывал наказание в Диканевской исправительной колонии

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал политзаключенного Кремля, украинца Сергея Литвинова. Об этом сообщил замглавы Министерства юстиции Сергей Петухов в своем Facebook.

Литвинов 4 месяца отбывал наказание в Диканевской исправительной колонии, куда его перевели из РФ.

Фото: документы

"Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова с Диканевской исправительной колонии. Физическое освобождение произойдет, когда документы прибудут в колонию, это должно произойти в ближайшее время. Держу ситуацию на контроле", - отметил замминистра.

Отметим, Литвинова осудили в РФ по сфабрикованным обвинениям в "совершении разбоя". Он находился в заключении в РФ в течение 5 лет.

В частности, украинца обвиняли в совершении в составе батальона "Днепр" убийств нескольких мирных жителей на территории Станично-Луганского района Украины и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны, однако эти факты не подтвердились. В связи с этим политзаключенный требовал от российской прокуратуры извинений за незаконное уголовное преследование.

Так, российская прокуратура утверждала, что летом 2014 года Литвинов по сговору с двумя украинскими военными совершил разбойное нападение с автоматом Калашникова на россиянина. Нападавшие якобы угнали два автомобиля, принадлежавшие потерпевшему, и причинили ему телесные повреждения.

Подчеркнем, по этому делу в апреле 2016 года Тарасовский районный суд Ростовской области приговорил Литвинова к 8,5 годам колонии строгого режима.

Напомним, в конце июня в Кремле предложили Киеву закрытые переговоры по обмену заключенными.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский во время инаугурации заявил, что первым шагом для начала диалога с Россией станет возвращение всех украинских пленных. Глава государства также заявил, что следующий вызов - это возвращение утраченных территорий.