Зеленський подякував дев'яти лідерам країн Європи за підтримку вступу України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам країн Центральної та Східної Європи за підтримку вступу України до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента у Twitter.
"Щиро вдячний нашим добрим сусідам - країнам Центральної та Східної Європи - за підтримку членства України у НАТО й засудження спроби РФ анексувати території України", - написав він.
Голова української держави подякував президентам Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії і Словаччини.
Зазначимо, що окрім дев'яти держав Європи заявку України на вступ до Альянсу підтримала Канада.
Додамо, згідно з алгоритмом процедури вступу до блоку, підтримати членство України мають всі його 30 країн-членів.
Нагадаємо, президенти дев'яти європейських країн закликали членів НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.
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