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Зеленский подписал указ о награждении военнослужащих Госслужбы спецсвязи

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении 7 военнослужащих Госслужбы спецсвязи и защиты информации. Двое из них были награждены уже посмертно.

Об этом 2 апреля сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение главы государства.

"Уже традиционно подписал указ о награждении наших защитников. Семи военнослужащих Государственной службы специальной связи и защиты информации. Из них двоих - посмертно", - сообщил президент.

"Вечная память всем погибшим за Украину! Вечная благодарность нашим защитникам, нашим защитницам!" - сказал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении 122 защитников Украины. 23 из них - посмертно.

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