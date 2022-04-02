Зеленский подписал указ о награждении военнослужащих Госслужбы спецсвязи

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении 7 военнослужащих Госслужбы спецсвязи и защиты информации. Двое из них были награждены уже посмертно.
Об этом 2 апреля сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение главы государства.
"Уже традиционно подписал указ о награждении наших защитников. Семи военнослужащих Государственной службы специальной связи и защиты информации. Из них двоих - посмертно", - сообщил президент.
"Вечная память всем погибшим за Украину! Вечная благодарность нашим защитникам, нашим защитницам!" - сказал он.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении 122 защитников Украины. 23 из них - посмертно.
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