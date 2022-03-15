Зеленский поблагодарил редактора "Первого канала" за призыв остановить войну в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил россиян, которые не боятся протестовать и доносить правду о войне. Отдельно глава государства поблагодарил редактора "Первого канала" Марину Овсянникову, которая ворвалась в эфир с антивоенным плакатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду (о войне в Украине - ред.). Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, родным, близким и лично той девушке, которая вошла в студию "Первого канала" с плакатом против войны", - сказал Зеленский.

Напомним, 14 марта вечерний прямой эфир на российском пропагандистском "Первом канале" был сорван после того, как девушка с призывом остановить войну против Украины ворвалась в студию программы "Время". Позже выяснилось, что активисткой оказалась редактор канала Марина Овсянникова.

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