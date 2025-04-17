Зеленський після атаки РФ на Дніпро: треба тиснути на вбивць

Глава держави наголосив, що удар російських дронів прийшовся по звичайних будинках та цивільній інфраструктурі. Наразі у Дніпрі триває розбір завалів. У лікарнях перебувають 16 людей. Загалом 28 людей постраждали, зокрема чотири дитини.

"Усім надається допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом, і серед них - дівчина, Вероніка, лише 17 років їй було… Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив президент.

Фото: Зеленський показав кадри наслідків атаки на Дніпро (t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленський додав, що цієї ночі Росія також атакувала дронами Одесу, де постраждало троє осіб. Були пошкоджені будинки, аптека, церква. Вночі зафіксовані удари авіабомб по Сумській області, російських балістичних ракет - по Харківській й Донецькій областях.

На думку глави держави, кожен оборонний пакет партнерів для України зараз, усі форми підтримки світом стійкості українців - це буквально захист життів. Президент подякував партнерам за допомогу

"Росія кожен день і кожну ніч використовує, щоб убивати. Треба тиснути на вбивць і допомагати життю, щоб припинити цю війну та гарантувати надійний мир", - підкреслив Зеленський, додавши, що війни зупиняються силою.