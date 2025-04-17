Зеленський після атаки РФ на Дніпро: треба тиснути на вбивць
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку дронів РФ на Дніпро 17 квітня. Він вимагає тиску на Росію для припинення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.
Глава держави наголосив, що удар російських дронів прийшовся по звичайних будинках та цивільній інфраструктурі. Наразі у Дніпрі триває розбір завалів. У лікарнях перебувають 16 людей. Загалом 28 людей постраждали, зокрема чотири дитини.
"Усім надається допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом, і серед них - дівчина, Вероніка, лише 17 років їй було… Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив президент.
Фото: Зеленський показав кадри наслідків атаки на Дніпро (t.me/V_Zelenskiy_official)
Зеленський додав, що цієї ночі Росія також атакувала дронами Одесу, де постраждало троє осіб. Були пошкоджені будинки, аптека, церква. Вночі зафіксовані удари авіабомб по Сумській області, російських балістичних ракет - по Харківській й Донецькій областях.
На думку глави держави, кожен оборонний пакет партнерів для України зараз, усі форми підтримки світом стійкості українців - це буквально захист життів. Президент подякував партнерам за допомогу
"Росія кожен день і кожну ніч використовує, щоб убивати. Треба тиснути на вбивць і допомагати життю, щоб припинити цю війну та гарантувати надійний мир", - підкреслив Зеленський, додавши, що війни зупиняються силою.
Атака дронів на Дніпро
В ніч на 17 квітня російські окупанти масовано атакували Дніпро дронами. Внаслідок атаки військ РФ загинули три людини. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що кількість поранених зросла до 31. Серед постраждалих п’ятеро дітей.
Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Серед них студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства. Побиті майже півтора десятка авто.
Також через російський удар був пошкоджений медичний університет у Дніпрі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.