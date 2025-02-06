Зеленський підписав закон про заборону трансплантації органів загиблих військових

Раніше РБК-Україна писало, що у Львові військовий став донором для своєї 11-річної доньки Марічки. Дівчинка з Харківської області страждає від полікістозу нирок - рідкісного спадкового захворювання, через яке нирки не можуть нормально функціонувати. Після чотирьох років боротьби з хворобою, коли стан дівчинки значно погіршився, її батько вирішив стати донором та віддати свою нирку. Операція, проведена командою трансплантологів, пройшла успішно, і вже через тиждень родина повернулася додому.

Також ми розповідали, що трансплантація органів стала звичайною процедурою в багатьох країнах, зокрема й в Україні, надаючи реальну можливість врятувати життя. Однак останнім часом з’являються повідомлення від пацієнтів про незвичайні зміни після операції. РБК-Україна розповідало, чи можуть донорські органи зберігати пам'ять і передавати певні характеристики новим власникам.

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