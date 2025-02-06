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Зеленський підписав закон про заборону трансплантації органів загиблих військових

Четвер 06 лютого 2025 18:43
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Зеленський підписав закон про заборону трансплантації органів загиблих військових Фото: Трансплантація органів (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4203-IX, який забороняє вилучення органів для трансплантації у військових, що загинули під час виконання службових обов’язків, а також у людей, які померли внаслідок збройної агресії.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на картку законопроєкту із підписом президента на сайті Верховної Ради України.

Згідно з текстом закону, вилучення органів заборонено у таких випадках:

  • якщо людина загинула або померла через застосування примусових заходів працівниками правоохоронних, силових та інших структур;
  • якщо військовослужбовець Сил оборони чи сил безпеки загинув під час виконання службових обов’язків у регіонах, де діє воєнний стан;
  • якщо смерть настала внаслідок збройної агресії проти України.

Закон має на меті забезпечити етичні норми щодо загиблих та захистити їхні права, а також права їхніх родин.

Раніше РБК-Україна писало, що у Львові військовий став донором для своєї 11-річної доньки Марічки. Дівчинка з Харківської області страждає від полікістозу нирок - рідкісного спадкового захворювання, через яке нирки не можуть нормально функціонувати. Після чотирьох років боротьби з хворобою, коли стан дівчинки значно погіршився, її батько вирішив стати донором та віддати свою нирку. Операція, проведена командою трансплантологів, пройшла успішно, і вже через тиждень родина повернулася додому.

Також ми розповідали, що трансплантація органів стала звичайною процедурою в багатьох країнах, зокрема й в Україні, надаючи реальну можливість врятувати життя. Однак останнім часом з’являються повідомлення від пацієнтів про незвичайні зміни після операції. РБК-Україна розповідало, чи можуть донорські органи зберігати пам'ять і передавати певні характеристики новим власникам.

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Володимир Зеленський Трансплантація органів Трансплантація
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