Зеленський підбив підсумки свого візиту до Європи
Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки своєї поїздки до Європи та розповів про результати проведених переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
"Минулий тиждень був особливо потужним. Але головне – щоб кожна досягнута домовленість якнайшвидше переростала в конкретне постачання для нашої оборони, в конкретну взаємодію між державами, в конкретні підписані документи", - зазначив президент України.
Переговори із Британією
Зеленський зазначив, що в ході переговорів вдалося досягти важливого розуміння з Британією щодо далекобійної зброї та необхідності прискорити постачання танків.
"Маємо хорошу домовленість щодо артилерії та боєприпасів. Маємо повне розуміння позицій одне одного в питанні сучасної бойової авіації. І я дякую всім нашим британським друзям, дякую пану Прем'єр-міністру Сунаку за розпочату роботу, зокрема в авіаційному напрямку", - підкреслив глава держави.
Зустріч з Макроном та Шольцом у Парижі
"Сильною зустріччю були й наші переговори в Парижі з Президентом Макроном і канцлером Шольцом. Ми говорили втрьох дуже відверто, і це дало змогу знайти спільне розуміння щодо перспектив у цій війні", - заявив Зеленський.
За його словами, досягнуті домовленості значно полегшать вирішення оборонних питань. Україна та партнери мають спільне бачення шляху до перемоги.
Підсумки саміту ЄС у Брюсселі
"Візит у Брюссель став таким, якого ще не було в історії наших відносин із Євросоюзом. Уперше – така увага до України, уперше – зустріч одразу з усіма лідерами Європи та плюс іще серія розмов із європейськими лідерами – максимально динамічних, змістовних і позбавлених зайвої політизації", - наголосив президент.
Він зазначив, що в ході переговорів з кожним лідером вдалося проговорити суто ті речі, які є важливими для наших відносин і для європейської спільноти в цілому. Не було жодної порожньої розмови.
Переговори із президентом Польщі
"Особливо відзначу ще переговори з Польщею. З Президентом Дудою – коли я вже повертався в Україну. І була ще окрема розмова з Прем'єр-міністром Моравецьким у Брюсселі. Ми обговорювали танки й іншу зброю для захисту на землі; літаки й інші засоби для захисту в небі", - заявив Зеленський.
Повідомляється, що під час переговорів обговорювалася ситуація в регіоні загалом, а також перспективи цього року. Як завжди, вдалося досягти повного порозуміння з польськими братами.
Раніше ми писали, що Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Під час переговорів український лідер подякував Осло за новий оборонний пакет для України.
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