Зеленський: для переговорів з Росією потрібно, щоб вони припинили вбивати

Зеленський заявив, що він не боїться жодного формату перемовин з Росією. За його словами, перемови можуть бути проведені як з посередниками, так і без них, за участю США чи Європи. Важливим є те, щоб будь-які переговори були предметними й не перетворювались на безглузде спілкування з агресорами.

"Бажано, щоб будь-які перемовини були предметними. Як розмовляти напряму просто з балістичними ракетами? Це на сьогодні просто розмовляти з ракетами та терористами. Який сенс просто говорити? Передусім - безумовне припинення вогню", - наголосив глава України.

Він подякував США за ініціативу щодо припинення вогню в Україні. А також зауважив, що країна могла б визначити червоні лінії перед припиненням вогню, але наразі це не є необхідним кроком.

"Ми вважаємо, що припинення вогню повинно бути безумовним, а після цього ми можемо розмовляти в будь-якому форматі. Але для цього треба, щоб росіяни не були вбивцями, а були готові до дипломатії. Поки що вони просто чєрті", - зауважив президент.

Зеленський висловив сумнів щодо щирості російських кроків, зазначивши, що їхні заяви не підкріплені реальними діями.

"Їздять до Америки, щось виступають, ходять на канали, розказують, як вони хочуть миру, показують якісь мінеральні угоди, що вони готові. На що вони готові? Той, хто готовий, той робить якісь кроки", - підсумував він.