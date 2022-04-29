Зеленский о переговорах с РФ: после Бучи люди хотят их убить, но если будет шанс, надо говорить

"После Бучи, Мариуполя люди хотят убить их (оккупантов - ред.) за то, что они убили нас. Я сердцем и душой и головой со своим народом, но я понимаю, что если будет шанс нужно говорить", - сказал Зеленский.

В качестве пример недоговороспособности России глава государства привел попытки Украины разблокировать Мариуполь для эвакуации людей. Зеленский подчеркнул, что Москва не хочет ни с кем об этом говорить.

"Сейчас через ООН мы попытаемся разблокировать и забрать людей, нужно ли нам об этом говорить? Нужно. Или мы хотим? Мы должны. И каждый из нас понимает, что если мы можем сохранить жизнь гражданских и военных - нужно делать все для этого", - добавил он.

По его словам, переговоры с Россией должны проходить без унижений и ультиматумов, а предметно. Например, кого, когда и как мы меняем. Если договариваемся закончить войну, то на каких позициях и территориях остаются российские войска, куда их отведут.

"Без ультиматумов, без специальных условий, а в формате разговора. Поскольку это уже не диалог, потому что другое настроение у всех", - подчеркнул Зеленский.