Зеленский: мы передали лидерам вопросы, которые обсуждаются с РФ. Сигналы от них неплохие

"Мы передали некоторым лидерам вопросы, которые проговариваются с российской стороной. Те, кто на контакте с российским лидером. Они это имеют. Они это проговаривают. Я знаю, что и от них сигналы неплохие относительно предложений, которые поступили с нашей стороны", - сказал Зеленский.

Напомним, глава государства также сообщил, что в РФ уже дали верный дипломатический сигнал о том, что может быть диалог. По его словам, со стороны РФ уже начались какие-то разговоры, а не ультиматумы.

Также Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Такое предложение он сделал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.