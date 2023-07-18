Зеленський про передачу Україні касетних боєприпасів: це справедливо

Глава держави зазначив, що Україна отримала кластерні боєприпаси через 9 років ведення бойових дій. Росія своєю чергою воювала різною зброєю, зокрема, забороненою, включно з кластерними боєприпасами.

"9 років тому Україна почала говорити, що нам потрібна допомога. Першим було прохання до світу тиснути на Росію та заборонити використання кластерних боєприпасів проти нашого населення. Пройшло 9 років, а вони як використовували, так і використовують. Чи це достатнє випробування? Чи має Україна право захищатися?" - наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна не використовує касетні боєприпаси для атак території РФ, а лише для самозахисту.

"Так, на полі бою тепер проти ворога на нашій землі, коли він використовує кластерні боєприпаси проти нас, ми будемо використовувати таку саму зброю проти них. І це справедливо", - додав він.

Касетні снаряди для України

Нагадаємо, на початку липня США у новому пакеті допомоги надали Україні касетні боєприпаси. Згодом у ЗСУ підтвердили, що українська армія вже почала отримувати цей вид снарядів.

При цьому командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що українські війська скоро будуть готові використовувати касетні боєприпаси з США.

РБК-Україна дізналося, чим касетні боєприпаси важливі для наступу ЗСУ.

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