Зеленский отреагировал на убийство французского журналиста в Луганской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня в Луганской области оккупанты сорвали эвакуацию из районов боевых действий, обстреляв машину. От смертельного ранения в результате этого обстрела погиб французский журналист Фредерик Леклерк. Он работал на французском телеканале BFM TV", - отметил Зеленский.

Он также сообщил, что чуть больше месяца назад дал интервью именно этому телеканалу и это было первое интервью главы государства представителям медиа Франции за время полномасштабной войны. По словам президента Украины, Леклерк стал 32-м медийщиком, погибшим после 24 февраля.