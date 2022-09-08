Зеленский отреагировал на смерть королевы Британии

"С глубокой печалью мы узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II", - говорится в заявлении.

Президент от имени народа выразил искренние соболезнования британской королевской семье, всему Соединенному Королевству и Содружеству из-за этой невосполнимой потери.

"Наши мысли и молитвы с вами", - заявил президент.

Что Елизавета II говорила об Украине

В марте 2022 года сообщалось, что королева Британии Елизавета II сделала пожертвование на призыв помочь украинцам, которые бегут от российского вторжения.

Спустя 3 месяца во время обращения, королева Британии Елизавета II на церемонии открытия парламента страны упомянула Украину.

"В эти сложные времена мой правительство будет играть ведущую роль в защите демократии и свободы во всем мире, включая продолжение поддержки народа Украины", - говорится в обращении британской королевы, которое впервые зачитал принц Чарльз.

Чуть позже королева Британии Елизавета II появилась на публике в наряде цвета украинского флага.