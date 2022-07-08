Зеленский отреагировал на смерть бывшего главы правительства Японии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Ужасная новость о жестоком убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Выражаю свои глубокие соболезнования его семье и народу Японии в это тяжелое время. Такому ужасному акту насилия нет оправдания", - написал он.

Как сообщалось, в японском городе Нара было совершено покушение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Политик произносил речь, как во время выступления ему в спину выстрелил неизвестный. Состояние бывшего министра было критическим. Вскоре стало известно о смерти Синдзо Абе.

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