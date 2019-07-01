Зеленский отреагировал на новый обстрел и гибель военных на Донбассе

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент прокомментировал обстрел санитарного авто в Водяном

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский союз и Соединенные Штаты Америки должным образом отреагировать на обострение ситуации на Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook.

Таким образом глава государства прокомментировал обстрел боевиками санитарного автомобиля в Водяном. Он подчеркнул, что этот обстрел является позорной попыткой сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе.

"Узнал печальную новость с Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", - отметил президент.

Он также добавил, что Украина всегда действовала и сегодня действует в рамках международных договоренностей и международного права.

"Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, отнюдь не приближающие нас к миру", - написал Зеленский.

Напомним, 1 июля во время эвакуации раненного военными медиками ООС в районе села Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль. В результате обстрела один военный погиб на месте. Еще двое военнослужащих операции Объединенных сил - получили ранения. Подчеркивалось, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Позже РБК-Украина сообщило, что военный медик, который был ранен при обстреле боевиками санитарного автомобиля одного из подразделений Объединенных сил, погиб. Медик скончался от полученных травм.