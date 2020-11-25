Зеленский отреагировал на гибель военного на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью украинского военнослужащего Вячеслава Минкина на Донбассе. Накануне он умер от пули вражеского снайпера.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Вечером пришло известие о том, что вражеский снайпер на Донбассе тяжело ранил нашего бойца - 31-летнего Вячеслава Минкина. К сожалению, спасти его не удалось. Я искренне сочувствую семьям, которые понесли невосполнимые потери", - заявил Зеленский.

Напомним, во вторник, 24 ноября, позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки попали под обстрел вражеского снайпера. Около полудня снайперская пуля попала в украинского военнослужащего.

Позже стало известно, что раненый возле Авдеевки военный погиб. Военнослужащего госпитализировали с позиций в тяжелом состоянии, врачи не смогли его спасти.

Погибший военнослужащий был жителем Фастова. Ему был 31 год, у него остались жена и сын. В прошлом году Минкин был награжден медалью за участие в боях за Светлодарскую дугу.

Отметим, что 24 ноября боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям.