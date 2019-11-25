Зеленский отреагировал на ДТП с Кулебой и детьми

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на дорожно-транспортное происшествие с участием уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы, в котором также пострадали дети уполномоченного. Он прокомментировал ситуацию в ходе своего видеообращения в блоге "Откровенно с президентом".

Зеленский заявил, что будет "держать кулаки", чтобы с Кулебой и его детьми было все в порядке.

"К сожалению, вчера в ДТП попал господин Кулеба со своими детьми. Сейчас они в больнице, будем держать кулаки, чтобы все было в порядке с Вами и с детьми", - сказал президент.

Напомним, главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенив заявил, что Кулеба, который в воскресенье, 25 ноября, попал в аварию вместе с детьми, сейчас находится в больнице. По словам врача, у Кулебы есть определенные переломы, "нужно время, чтобы они срослись". Медики прогнозируют, что с каждым днем "состояние будет улучшаться".

Как писало РБК-Украина, 24 ноября около 14:00, на автодороге Киев-Одесса, вблизи села Чабаны в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля пострадали четыре человека. В ДТП попал Николай Кулеба, а также двое его сыновей.

Добавим также, полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.