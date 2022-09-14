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Зеленский: В освобожденных населенных пунктах выплачивают пенсии сразу за пять месяцев

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Среда 14 сентября 2022 00:20
Зеленский: В освобожденных населенных пунктах выплачивают пенсии сразу за пять месяцев Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В освобожденных от российских оккупантов Балаклее и Граково граждане начали получать пенсии. Деньги выплачивают сразу за 5 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что очень важным является то, что вместе с нашими войсками и нашим флагом на деокуповану территорию заходит и обычная нормальная жизнь.

"Как пример, в Балаклее, в Граково уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, за то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации", - сказал Зеленский.

Он пообещал, что все украинские пенсионеры на освобожденной территории получат выплаты.

"Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми", - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский рассказал, что украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории от российских оккупантов.

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