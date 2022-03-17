UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский об освобождении мэра Мелитополя: мы украинцы всегда защищаем своих

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на освобождение из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Глава государства отметил, что городской голова отказался сотрудничать с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Наконец удалось освободить из плена мэр Мелитополя, нашего украинского Мелитополя, который не покорился и покорится оккупантам. Иван Федоров - на свободе", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что сегодня говорил с Федоровым. Мэр сообщил, что российские военные похитили его еще 11 марта и хотели склонить к сотрудничеству.

"Но наш хлопец, тому наш, он выдержал, не сдался, как выдерживаем мы все. Мы украинцы и всегда защищаем своих и свое", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, мэра Мелитополя обменяли 16 марта на девять российских "солдат-срочников".

Война России против Украины продолжается 22-й день. Что происходит на фронтах и ситуация в городах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины