Зеленский об освобождении мэра Мелитополя: мы украинцы всегда защищаем своих

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на освобождение из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Глава государства отметил, что городской голова отказался сотрудничать с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Наконец удалось освободить из плена мэр Мелитополя, нашего украинского Мелитополя, который не покорился и покорится оккупантам. Иван Федоров - на свободе", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что сегодня говорил с Федоровым. Мэр сообщил, что российские военные похитили его еще 11 марта и хотели склонить к сотрудничеству.

"Но наш хлопец, тому наш, он выдержал, не сдался, как выдерживаем мы все. Мы украинцы и всегда защищаем своих и свое", - подчеркнул Зеленский.