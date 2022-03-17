Зеленский об освобождении мэра Мелитополя: мы украинцы всегда защищаем своих
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на освобождение из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Глава государства отметил, что городской голова отказался сотрудничать с российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
"Наконец удалось освободить из плена мэр Мелитополя, нашего украинского Мелитополя, который не покорился и покорится оккупантам. Иван Федоров - на свободе", - сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что сегодня говорил с Федоровым. Мэр сообщил, что российские военные похитили его еще 11 марта и хотели склонить к сотрудничеству.
"Но наш хлопец, тому наш, он выдержал, не сдался, как выдерживаем мы все. Мы украинцы и всегда защищаем своих и свое", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, мэра Мелитополя обменяли 16 марта на девять российских "солдат-срочников".
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