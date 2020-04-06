В Украине уменьшилось количество заболевших коронавирусом, - Шмыгаль

За минувшие сутки процент заболевших коронавирусной инфекцией в Украине снизился. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на ежедневной селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.

В частности, из 1319 зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено 68. Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек умерли из-за тяжелых хронических болезней, отметил он.

"Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. У нас могло быть гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными", - заявил президент Владимир Зеленский.

Напомним, Минздрав сообщал, что по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

В то же время, во Львове двух больных с COVID-19 подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.